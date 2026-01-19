Göztepe, Kuzeyboru\'yu Ağırlıyor

SULTANLAR Ligi'nde son olarak İzmir derbisinde Aras Kargo'ya 3-2 mağlup olan Göztepe yarın evinde Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 18.00'de başlayacak. Ligde 16 maçta 4 galibiyet, 12 yenilgi alan 10'uncu sıradaki İzmir temsilcisi, kendisi gibi 13 puanı bulunan bir basamak altındaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Ligde 9 galibiyete ulaşan Aras Kargo, deplasmanda 14.00'te 8 galibiyeti bulunan Türk Hava Yolları ile kozlarını paylaşacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 19.00'da evinde kümede kalma yarışındaki rakibi İlbank'la karşı karşıya gelecek.