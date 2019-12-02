Son Dakika Haberleri: Gözü yaşlı anne 5 gündür kızını arıyor
Son Dakika Güncel Gözü yaşlı anne 5 gündür kızını arıyor - Son Dakika

Gözü yaşlı anne 5 gündür kızını arıyor

6 saat önce

Bilecik'te 5 gün önce evden 'okula gidiyorum' diye çıkan 15 yaşındaki genç kız bir daha geri dönmedi.

Gözü yaşlı anne 5 gündür kızını arıyor, System.String[]

Bilecik'te 5 gün önce evden 'okula gidiyorum' diye çıkan 15 yaşındaki genç kız bir daha geri dönmedi. Gözü yaşlı annesi şimdi her yerde kızını arıyor.


Olay; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. 28 Kasım günü oturduğu Bedi Köyündeki evinden sabah evden çıkan ve okuduğu Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine taşımalı sistem ile gelen 15 yaşındaki Gamze Tüfekçi bir daha evine dönmedi. Gözü yaşlı anne o gün sabahtan derslerine girdiğini öğleden sonradan kızının Gölpazarı'ndan Bilecik'e gittiğini anlatarak, "O gün okula öğlene kadar gitmiş. Daha sonra buradan Bilecik otogarına gitmiş. Orada İstanbul'a gitmek için bilet almış ama otobüse binmemiş. O günden beri gözüm yaşlı bir şekilde Bilecik ve Gölpazarı emniyetinden bir haber bekliyorum. Güzel kızım neredeysen çık gel sana yalvarıyorum. Üzerinde o gün siyah kot pantolon, siyah spor ayakkabısı, gri renkte montu ve başında başörtüsü vardı. Görenler Allah rızası için 0546 940 33 07 bana veya 155 arayarak polise haber versinler" dedi.


Öte yandan acılı anne kızın en son Adana'dan Ayaz Toprak isimli bir kişiyle internet üzerinden görüştüğü söyleyerek, Adana'daki kişilerden de yardım istedi. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
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