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Grammy ödüllü Chris Botti, AKM'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Grammy ödüllü Chris Botti, AKM'de müzikseverlerle buluştu

02.11.2021 23:16

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış etkinlikleri kapsamında müzikseverlerle bir araya geldi.

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış etkinlikleri kapsamında müzikseverlerle bir araya geldi.

Botti, sahnede yaptığı konuşmada, "Çok teşekkürler bu gece geldiğiniz için, İstanbul'da pek çok kez müzik yapma fırsatı sunulduğu için minnettarız. Müziğimizin tekrar dinlenmek istenmesi harika bir şey. Buradaki en önemli şey çalmaktan zevk aldığımız şehre geri dönmüş olmak." dedi.

Caz müziğin yetenekli ve başarılı isimleriyle birlikte sahneye çıkmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Botti, konser sırasında kendisine eşlik eden müzisyenlerin kariyerlerine ilişkin bilgiler vererek, sahneye davet etti.

Konseri dinlemeye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AKM'nin sanata doyurucu tarafından dolayı kendisi için özel bir mekan olduğunu söyledi.

Ersoy, AKM açıldığından beri yapılan tüm etkinliklere katıldığını belirterek, Chris Botti konserinin de çok özel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Pandemi döneminde insanların sanata büyük özlem duyduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın üzerinden bir pandemi geçti. Gerçekten bizi yaralayan bir süreçti. Her açıdan yaraladı, hem insanlarla olan ilişkilerimiz hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem yaşadıklarımız. Belki biraz oturduk, düşündük pandeminin dünyadaki etkileri bizi nereye taşıyacak diye, hayatlarımızı bile sorguladık. Dolayısıyla sanattan, kültürden her şeyden uzak kaldık. Gerçekten böylesine güzel, böylesine Türkiye'nin, İstanbul'un hak ettiği ve hepimizin özlemle beklediği AKM'yi tekrar bize kavuşturduğu için öncelikle Cumhurbaşkanımıza, sonra eşime, sonra burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

İzmir'den konseri dinlemeye gelen Işın Karaca da "13 yıl sonra AKM'de burada olmak, bir sanatçı, sanatsever olarak o kadar farklı bir boyut getiriyor ki öncelikle emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İstanbul için, Türkiye için AKM çok önemli bir kültür taşımız. Bu yüzden kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, AKM'in açılışını herkesin uzun zamandan beri beklediğini söyleyerek, "Bizim için çok değerli bir yer. Dünyadaki muadillerinin neredeyse en iyisi olarak geri dönmüş, o yüzden heyecanla koştura koştura burada bir konseri dinlemek, yeni AKM'yi görmek çok heyecan verici. Bundan sonra çok güzel şeylere vesile olmasını temenni ediyorum. Ankara'daki CSO'yu da gezmiştim. Orası da şahane olmuş." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu ve yapımcı Hamdi Alkan da üniversite yıllarında 1984'te her hafta sonu klasik müzik konserlerine, tiyatro gösterilerine geldiğini dile getirerek, şunları konuştu:

"Atatürk Kültür Merkezi, gerçekten şehrin can alıcı bir yerinde, kültür ve sanatın insanlarla buluştuğu, insanları beslediği bir yer. Böyle bir yerin tekrar elden geçirilmesi, çağa uydurulması, muhteşem bir şekilde dekora edilmesi, salonları yeniden düzenlenmesi ve 29 Ekim gibi anlamlı bir tarihte halkımızla buluşturulması çok önemli bir çaba. Biz çok mutluyuz. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Alkan'ın eşi oyuncu Selen Görgüzel ise "Çok heyecanlıyım. Heyecanla açılış gününü zaten bekliyorduk. Zaten sanatın ve tarihin şehri İstanbul'da bu kadar değerli bir yapının altında, bu kadar değerli sanat eserlerinin seyredecek ve izleyecek olmanın da hem bir sanatçı hem de bir vatandaş olarak mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Bundan sonra keyifle izleyeceğiz ve beraber izleyeceğiz." dedi.

Konseri izlemeye gelen Suzan Kardeş de önceki AKM'de hep kuliste çalıştığını dile getirerek, yeni AKM'nin herkese hayırlı olmasını ifade etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Chris Botti'ye, Lee Pearson davulda, Leonardo Amuedo gitarda, Holger Marjamaa piyanoda, Chad Lefkowitz Brown saksafonda, Reggie Hamilton bas gitarda, Caroline Camplell kemanda, Lucia Micarelli viyolinde, Sy Smith, Veronica O'Biren ve Jonathan Johnson ise vokalde eşlik etti.

Grammy ödüllü Chris Botti, AKM'de müzikseverlerle buluştu
Grammy ödüllü Chris Botti, AKM'de müzikseverlerle buluştu
Grammy ödüllü Chris Botti, AKM'de müzikseverlerle buluştu
Grammy ödüllü Chris Botti, AKM'de müzikseverlerle buluştu
Grammy ödüllü Chris Botti, AKM'de müzikseverlerle buluştu

Chris Botti, İstanbul, Müzik, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Grammy ödüllü Chris Botti, AKM'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


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