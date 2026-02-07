Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar

Haberin Videosunu İzleyin
Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar
07.02.2026 13:10  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar
Haber Videosu

Fransa'nın Grenoble kentinde, bir güzellik salonuna düzenlenen el bombalı saldırıda 6 kişi yaralandı. Şüpheliler, saldırı anlarını telefon kamerasıyla kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kentinde dün meydana gelen olayda, bir güzellik salonuna giren iki şüpheli içeriye el bombası atarak olay yerinden kaçtı.

6 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların olay yerinde tedavi edildiği ve hastaneye kaldırılmalarına gerek duyulmadığı belirtildi.

Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar

SALDIRI ANLARINI BİR DE KAMERAYA ALDILAR

Yüzü maskeli şüpheliler, olayı telefon kamerasıyla kayda alarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde bombanın işletmenin kapısından içeri atıldığı ve şüphelilerin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

ŞİDDETLİ PATLAMA OLDU

Görgü tanıkları, saldırı anında önce çığlık sesleri duyduklarını, hemen ardından ise şiddetli bir patlama yaşandığını aktarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Yaralanma, Güvenlik, Fransa, Medya, Çocuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Altın ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in işaret ettiği tarih Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
İnfial yaratan görüntü Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı 13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
Tır şoföründen otostop çeken gence ahlaksız teklif: Benim için yapacaksınız Tır şoföründen otostop çeken gence ahlaksız teklif: Benim için yapacaksınız

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 13:52:16. #7.11#
SON DAKİKA: Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.