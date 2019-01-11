Son Dakika Haberleri: Griffiths'ten Yemenli Taraflara Çağrı

Griffiths'ten Yemenli Taraflara Çağrı

1 saat önce

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, El-Aned Askeri Üssü'ne yönelik saldırının ardından hükümet ve Husilerden şiddeti tırmandırmaktan uzak durmalarını istedi.

Griffiths'ten Yemenli Taraflara Çağrı, System.String[]
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, El-Aned Askeri Üssü'ne yönelik saldırının ardından hükümet ve Husilerden şiddeti tırmandırmaktan uzak durmalarını istedi.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Griffiths, Yemen'de şiddetin tırmanmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Yemen'de taraflara "kendilerine hakim olmaları" çağrısı yapan Griffiths, İsveç görüşmeleri ve barış sürecinin yeniden başlamasıyla oluşan olumlu havanın korunması için uygun ortam yaratılması talebinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'in Lahic bölgesindeki karargahı olarak bilinen Aned Askeri Üssü'ne dün askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlenmişti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırıda biri subay 4 asker ölmüş, Yemen Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani, Lahec Valisi Ahmed et-Turki, Vali Yardımcısı Salih Bekri, Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Muhammed Tammah ve Aned Üssü Komutanı Muhammed Cevvas hafif yaralanmıştı.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, saldırının sorumluluğunu Husilerin üstlendiğini bildirmişti.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

İsveç'te imzalanan anlaşmanın uygulanması noktasında ise şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilemedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:06 Kaynak: AA

İsveç, Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel
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