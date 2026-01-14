Grönland, ABD yerine Danimarka'yı seçeriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Grönland, ABD yerine Danimarka'yı seçeriz

Grönland, ABD yerine Danimarka\'yı seçeriz
14.01.2026 06:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grönland Başbakanı Nielsen, halkının ABD yerine Danimarka'yı tercih ettiğini açıkladı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, şu anda bir tercih yapması istenirse, halkının ABD yerine Danimarka'yı seçeceğini söyledi.

Nielsen bu açıklamayı, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump son dönemde yeniden, Danimarka'ya ait yarı özerk adayı ilhak etmeyi planladığını söylemişti.

Nielsen'in sözleri ise bu konuda bugüne dek Grönland'dan yapılan en sert açıklama oldu.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı kendisini savunmak için Grönland'a "sahip olması" gerektiğini söylüyor.

Beyaz Saray, ABD'nin adayı Danimarka'dan satın almasını önerdi ancak adayı ilhak etmek için güç kullanımı ihtimalini de dışlamadı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise böylesi bir şekilde askeri güç kullanılmasının, bir savunma ittifakı olan NATO'nun sonu olacağı uyarısında bulundu.

Danimarka, NATO'nun 32 üyesinden biri.

Trump'tan Frederiksen'e: 'Bu sözleri onun için büyük sorun olacak'

ABD Başkanı Donald Trump'a, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in sözleri hakkında ne düşündüğü soruldu.

Trump', "Bu onların sorunu, ben ona katılmıyorum. Bu onun için büyük bir sorun olacak" dedi.

Grönland, seyrek nüfuslu bir ada ancak Kuzey Amerika ve Kuzey Kutbu arasında özel bir konuma sahip.

Zira füze saldırıları sırasında adadaki erken uyarı sistemleri hayati rol oynayabiliyor, bölgedeki gemiler de adadan rahatlıkla izlenebiliyor.

Donald Trump daha önce defalarca Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği için hayati önem taşıdığını söyledi.

Trump ayrıca herhangi bir kanıt olmaksızın, Grönland'ın "her tarafının Rus ve Çin gemileriyle kaplı olduğunu" iddia etti.

ABD'nin halen Grönland'ın kuzeybatı ucundaki Pituffik Üssü'nde 100'den fazla askeri personeli bulunuyor.

Bu tesis İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD tarafından işletiliyor.

Danimarka ile mevcut anlaşmalar uyarınca, ABD Grönland'a istediği kadar asker gönderme yetkisine sahip.

Ancak Trump geçen hafta Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kira anlaşmasının yeterli olmadığını, ABD'nin "adanın mülkiyetine sahip olması gerektiğini" söyledi, "NATO bunu anlamalı" dedi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen ortak basın toplantısında ise Frederiksen, hem sözlerini sakınmadı hem de ülkesi için bir uyarıda bulundu:

"En yakın müttefikimizden gelen, hiçbir şekilde kabul edilemez baskıyı kınıyoruz. Önümüzde en zorlu dönemin olduğuna dair birçok gösterge var."

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise "jeopolitik bir krizle karşı karşıya olduklarını" söyledi ancak pozisyonlarını net bir dille açıkladı:

"Eğer şu anda ABD ile Danimarka arasında bir seçim yapmamız gerekirse, Danimarka'yı seçeriz."

"Bir şey herkes için açık olmalı" diyen Nielsen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, Grönland'a sahip olmak istiyor. Ancak Grönland, ABD tarafından yönetilmeyi istemiyor. ABD'nin parçası olmayı da istemiyor."

Kopenhag'daki basın toplantısı öncesi, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Grönlandlı mevkidaşı Vivian Motzfeldt, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmek üzere Washington'a gitmişti.

Danimarka'nın NATO'daki müttefikleri, başlıca Avrupa ülkeleri ve Kanada, bu hafta "ilişkilerini ilgilendiren konularda sadece Danimarka ve Grönland'ın karar verebileceğini" teyit eden açıklamalarla Kopenhag'a destek verdi.

Müttefikler, Kuzey Kutbu'nun güvenliği konusunda ABD kadar istekli olduklarını, bunu ABD de dahil tüm NATO ülkelerinin "birlikte" başarması gerektiğini vurguldı.

Müttefikler ayrıca "egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı da dahil olmak üzere BM Şartı ilkelerinin desteklenmesi" çağrısı yaptı.

Grönland'ın geleceğine ilişkin endişeler, Trump'ın 3 Ocak'ta Venezuela'ya karşı askeri güç kullanarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye getirilmesini sağlamasının ardından yeniden gündeme geldi.

Trump daha önce 2019'da ilk başkanlık döneminde de Grönland'ı satın almak için teklifte bulunmuş ancak Grönland yetkilileri adanın "satılık olmadığını" söylenmişti.

Son yıllarda Grönland'ın nadir toprak mineralleri ile uranyum ve demir gibi doğal kaynaklarına olan ilgi arttı.

Bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eridikçe bu kaynaklara erişim kolaylaşıyor.

Bilim insanları Grönland'ın önemli petrol ve gaz rezervlerine de sahip olabileceğini düşünüyor.

Kaynak: BBC

Dış Politika, Danimarka, Grönland, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Grönland, ABD yerine Danimarka'yı seçeriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
Operasyon sinyali mi ABD’nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
Emeklilere müjde Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Dev banka hedef çıtasını yükseltti Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor Dev banka hedef çıtasını yükseltti! Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor
Taraftarlar havalara uçacak Fenerbahçe’ye resmen piyango vurdu Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Torbacıdan imalathaneye uzanan takip Dev operasyonda dudak uçuklatan yakalama Torbacıdan imalathaneye uzanan takip! Dev operasyonda dudak uçuklatan yakalama
Fener taraftarını sevindiren görüntü ’’Transfer bitti’’ yorumları yapılıyor Fener taraftarını sevindiren görüntü! ''Transfer bitti'' yorumları yapılıyor
Uzun zamandır sessizdi Mesut Özil’den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler Uzun zamandır sessizdi! Mesut Özil'den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Uçak kalktı İşte Fenerbahçe’nin Dubai’ye gitme sebebi Uçak kalktı! İşte Fenerbahçe'nin Dubai'ye gitme sebebi

07:56
Arda Güler’e ’’Mourinho’’ şoku
Arda Güler'e ''Mourinho'' şoku
07:53
İnşaat vinci trenin üzerine devrildi 22 kişi öldü, onlarca yaralı var
İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var
07:38
Trump’a soğuk duş Kendisine “Pedofili koruyucusu“ diyen işçiye verdiği yanıta bakın
Trump'a soğuk duş! Kendisine "Pedofili koruyucusu" diyen işçiye verdiği yanıta bakın
06:14
İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550’ye yükseldi
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi
03:18
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti
ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
03:16
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar
Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
01:21
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:32
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 08:05:36. #7.11#
SON DAKİKA: Grönland, ABD yerine Danimarka'yı seçeriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.