GTB Başkanları 25 Aralık destanını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GTB Başkanları 25 Aralık destanını kutladı - Son Dakika

GTB Başkanları 25 Aralık destanını kutladı

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanları 25 Aralık destanını kutladı, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


GTB Başkanları yayımladıkları kutlama mesajında, 25 Aralık destanını tarihe altın harflerle yazdıran kahraman Antep halkının cesaret ve fedakarlıklarıyla mazlum milletlere de kurtuluş yolunda ilham kaynağı olduklarını belirttiler.


GTB Başkanları, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdiler:


"11 ay boyunca süren destansı mücadele esnasında, esaret altında yaşamaktansa vatan ve bayrak uğruna şehadete yürümeyi yeğleyen şanlı ecdadımız, 6317 aziz şehidi ile Antep'i, Gaziantep yaparak bu toprakların tanık olduğu en büyük direnişi tarihin unutulmaz sayfalarına taşımıştır. Bulunduğu coğrafi konum ve zengin kültürel mirası ile tarihin her döneminde özel bir önem taşıyan Gaziantep, asırlar boyu bu cazibesini hiçbir zaman yitirmeden gözde bir yerleşim merkezi olmuştur. Bu önemden mütevellit, sinesinde birçok savaşlara şahit olmak zorunda kalan bu kadim topraklar, bu zorlu coğrafyadaki en büyük sınavlarından birisini ise hiç kuşkusuz kurtuluş savaşında vermiştir. Birinci dünya savaşı sonrası Fransız ve İngilizler tarafından işgal edilen Antep, 11 ay boyunca düşman kuvvetlerine karşı verdiği amansız mücadeleyle insanlık tarihinin gördüğü en büyük kurtuluş mücadelelerinden birine sahne olmuştur. Vatan topraklarına düşman çizmesi basmasın diye genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden işgal kuvvetlerine karşı koyan yiğit ecdadımız, yaşadığı tüm zorluklara, yıkımlara ve yokluğa karşı dimdik ayakta durmayı başararak, canları ve kanları pahasına vatanını ve bayrağını müdafaa etmiştir. O dönemde nüfusu 25-30 bin dolaylarında olduğu tahmin edilen Antep halkı bu uğurda 6317 yiğit vatan evladını şehadete uğurlamıştır. Vatan sevgisi yaşadıkları tüm acıların ve zorlukların üzerinde gelen vefakar Antep halkı, her günü farklı bir yiğitlik destanına konu olan azmi ve cesaretiyle aynı zamanda bütün insanlık dünyasının da takdirini kazanmıştır. Canları pahasına düşman işgaline karşı direnen Gaziantepliler göstermiş oldukları bu kahramanlıkla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' iltifatına mazhar olmuşlardır. Şahinbeyleri, Şehitkamilleri, Karayılanları ve isimsiz nice kahramanlarıyla büyük bir destan yazan Antep, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde şehre "Gazi" unvanın verilmesiyle de bu gururunu taçlandırmıştır. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladığımız bu özel gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden aziz şehit ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Gaziantepli hemşehrilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Gününü kutluyoruz." - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tanıtımına 5 gün kala yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Otonom sürüş olacak
Kına gecesinde damadını öldüren zanlının ilk ifadesi: Ona kızgındım Hırsız, girdiği dükkanda paraları bırakıp sigaraları çaldı Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar

Son Dakika Haberleri
21:34 Trabzon'da orman yangını - Son Dakika
21:34 Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü - Son Dakika
21:33 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1) - Son Dakika
21:32 FETÖ'nün sözde "Burdur il sorumlusu"na 13 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
21:31 KOCAELİ Kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:40:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GTB Başkanları 25 Aralık destanını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]