Sıla bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu

12.12.2025 16:44  Güncelleme: 18:16
Şarkıcı Gülben Ergen'in, istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebek cinayetine ilişkin bir sosyal medya paylaşımını alıntıladığı gerekçesiyle "hakaret" suçundan yargılandığı davada mahkeme, Ergen hakkında beraat kararı verdi. Ergen, paylaşımının hakaret kastı taşımadığını savundu ve çocuklar için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Sıla bebek cinayetine ilişkin bir paylaşımı alıntıladığı için hakkında dava açılan Gülben Ergen, bugün görülen duruşmada beraat etti.

Şarkıcı Gülben Ergen'in Sıla bebek cinayetine ilişkin, hakaret içerikli sosyal medya paylaşımını alıntılaması nedeniyle 'Hakaret' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul Adalet Sarayı 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasına, sanık Gülben Ergen ve avukatı katıldı.

"SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTU"

Şarkıcı Gülben Ergen, "Bana iddianamede okumuş olduğunuz kelimeleri kullanmayacağım. Ancak söz konusu tweeti suç işleme kastım olmadan alıntıladım. Ben Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte toplamda 59 adet anaokulu projesinde bulundum. Ayrıca 'Çocuklar Gülsün Diye' Derneği'nin kurucusu ve başkanıyım. Ben hem Sıla Bebek davasında hem Rojin Kabaiş, Narin Güran, Ahmet Minguzzi davalarında aileleriyle de görüşüp elimden geleni yaptım. Ben sanatçı kimliğimin yanında özellikle çocuklara karşı işlenen suçlarda aktivistlik de yaparım. Ben Ümit Ali Yeniçeri isimli kişiyi tanımam. Sıla bebeğin iki buçuk yaşında toprağa verilmesinden duyduğum üzüntüyle, hakaret kastı olmadan tweeti alıntıladım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Böyle bir davadan hem sizi hem adliyeyi meşgul ettiğim için ayrıca üzgünüm. Ben yaşadığım sürece çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadelemi sürdüreceğim. Sıla Bebek, Rojin, Ahmet Minguzzi gibi diğer çocuklarda olduğu gibi bu dosyada da hassasiyetim sebebiyle tweetler attım. Ancak ben kimsenin şahsına hakaret etmedim. Hakaret unsuru barındıran tweeti alıntılayarak kendi yorumumu yazdım. Bu süreçten çıkaracağım dersler var. Bunlardan biri de hakaret içeren bir tweeti dahi alıntılamamam gerektiğidir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık Gülben Ergen'in yapmış olduğu paylaşımın rencide edici nitelikte olmadığı ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

"ÇOCUKLAR İÇİN HER ZAMAN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Duruşma sonrası mahkeme önünde açıklama yapan Gülben Ergen, "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim, mücadelem hiç bir zaman bitmeyecek. Teşekkür ederim" dedi.

DAVA SEBEBİ O PAYLAŞIM

Gülben Ergen, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğradığı tespit edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek için "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek" paylaşımını yapmıştı

Kaynak: DHA

