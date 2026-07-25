Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin konutundan çıkarılan 4 koli şüphe çekti - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin konutundan çıkarılan 4 koli şüphe çekti

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku dosyası deştikçe şüphe uyandıran detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel tutuklanırken, vali konutundan alelacele çöpe attırılan 4 koli dosyanın en kritik noktası oldu. Valinin "Atın bunları" talimatıyla evden çıkarılan koliler savcılık sorgusuna takıldı. Anne Sonel'in "Kolilerin içinde sadece balık yemi solucan ve böcekler vardı" savunması ise şaşkınlık yarattı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması deştikçe derinleşiyor. Yürütülen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan tutuklanırken, vali konutundan çıkarılıp çöpe attırılan 4 koli soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri oldu.

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin konutundan çıkarılan 4 koli şüphe çekti

"BUNLARI ATIN, GİTSİN"

Soruşturma dosyasına giren tanık ifadelerine göre; vali konutunda çalışan Gönül Gülmez, Gülistan Doku’nun kaybolduğuna ilişkin haberlerin çıktığı dönemde dikkat çeken bir olaya şahit olduğunu belirtti. Gülmez, Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e çok kızdığını, ardından oğlunun odasındaki eşyaların dört koliye doldurulduğunu ifade etti. Tanık, Tuncay Sonel’in çalışanlara ve korumalara “Bunları atın, gitsin” talimatı verdiğini ileri sürdü.

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin konutundan çıkarılan 4 koli şüphe çekti

HANDAN SONEL: KOLİLERDE SOLUCAN VE BÖCEK VARDI

Savcılık sorgusunda çöpe attırılan bu 4 kolinin içerisinde ne olduğu Handan Sonel’e soruldu. Kolilerin içinde delil niteliğinde bir materyal bulunmadığını savunan Sonel, kutularda oğlunun balıklarına yem yapmak için beslediği solucan ve böceklerin yer aldığını iddia etti.

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin konutundan çıkarılan 4 koli şüphe çekti

Olayın Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihte değil, üniversite sınavına yaklaşık bir ay kala yaşandığını öne süren Handan Sonel ifadesinde şu şekil konuştu:

"Eşim, oğlumun ders çalışmak yerine böceklerle uğraşmasına öfkelenerek kutuları attı. Çalışanlarla birlikte böcekleri daha sonra tek tek topladık."

Tutuklanan Handan Sonel’in bu savunmasına karşın; tanık ifadeleri, konuttaki dijital materyaller, ruhsatsız silah ve iletişim kayıtlarını değerlendiren hâkimlik, Sonel'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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