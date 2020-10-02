Gültak, Çamlıbel esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Mahallesi sakinleri ve esnafı ile bir araya gelerek, 29 Ekim'de hizmete açılması planlanan Mersin Millet Bahçesinin bölgeye yeniden hareketlilik ve canlılık kazandıracağını söyledi.

Çamlıbel Derneği Başkanı Hüseyin Karlıklı'nın da eşlik ettiği ziyarette, Akdeniz Belediyesi'nin Çamlıbel'e ilişkin projelerini anlatan Gültak, Mersin Millet Bahçesinin tamamlanıp hizmete girmesiyle birlikte Çamlıbel'in eski cazibesini kazanacağını, bölgenin ekonomik, spor, kültür ve sanat alanlarında da canlılık kazanacağını söyledi. Aşıklar Parkını da esnaf ve vatandaşlarla birlikte gezerek, gördüğü eksiklikleri telefonla yetkililere bildiren Başkan Gültak, parkın aydınlatma, bakım, yenileme ve çevre düzenlemesinin belediye tarafından yapılacağını belirtti.

"Çamlıbel'e ilişkin hizmet ve projeleri hızlandırıyoruz"

Ziyareti hakkında bir değerlendirme yapan Başkan Gültak, Çamlıbel'in, Mersin'in kalbi olan semtlerden biri olduğunu belirterek, "Göreve gelir gelmez, Çamlıbel'e güzel bir Atatürk büstü ve meydan yaptık. Daha sonra Ulaştırma Bakanımızı Çamlıbel'e davet ederek marinayı etüt projelerine eklettik. Çamlıbel'deki profesyonel balıkçılar Karaduvar'a geçecek, amatörler ve yatlar burada kalacak. Atatürk Parkı ile Millet Bahçesi arasında mühendisler çalışıyor, büyük ihtimalle bir köprü de yapılacak. Bölgedeki çalışmaları hızlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Parkların yenilenmesi için çalışmalar başlayacak"

Başkan Gültak, mahallede bulunan parklarda en kısa sürede çalışmalar başlatıp, aydınlatma, peyzaj ve çevre düzenlemesini en iyi şekilde yapacaklarının da altını çizerek, "Bulunduğumuz yol arasındaki her iki park da Akdeniz Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğundadır. Yarından itibaren Park Bahçeler Müdürlüğünden arkadaşlarımız gelip bu parklarımızda ışıklandırma, peyzaj ve ağaç budama çalışmalarını yapacaklar" diye konuştu.

"Çamlıbel'in de Nişantaşı gibi olmasını istiyoruz"

Kışlanın da Millet Bahçesi Projesine dahil edildiğini hatırlatan Başkan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; "Valimiz ile birlikte orada ortak bir proje yapıyoruz. Anıtlar Kuruluna gerekli yazılar yazıldı, izinler alınacak. Restorasyon ve diğer projeler çizildikten sonra çalışma başlatılacak. Oradaki karakol da yenilenip tekrar hayata geçecek. Buraya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü taşıyacağız. Çevre Bakanlığımızdan söz aldık, bir gençlik merkezi de yapacağız. Kışlanın için cıvıl cıvıl olacak, ziyaretçi sayısı artacak. Çamlıbel yeniden hareketlenecek. Bu hamle ile Kışlayı da Mersin ve Çamlıbel'e kazandırmış olacağız. İstanbul'un nasıl ki Nişantaşı varsa, Mersin'in en güzel yeri olan Çamlıbel'i de Nişantaşı gibi bir yere dönüştürmek istiyoruz." - MERSİN