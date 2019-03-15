Gümüşhane Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı
2 saat önce
Gümüşhane merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7'si muvazzaf, 2'si emekli asker olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.
Gümüşhane
merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7'si muvazzaf, 2'si emekli asker olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü ardışık aramalar soruşturması kapsamında, Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gümüşhane başta olmak üzere Ankara
, Adana
, Tokat
, Kocaeli
, Manisa
, Muğla
, Mardin
ve Kırşehir
'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 1 Yüzbaşı, 2 Teğmen, 2 Astsubay, 2 Uzman Çavuş ve 2 emekli uzman çavuş olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların sorgularının sürdüğü bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:31 Kaynak: İHA
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