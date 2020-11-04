Günay Güvenç: "Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum" - Son Dakika

Günay Güvenç: "Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum"

04.11.2020 09:29

- Günay Güvenç: "Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum" Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, cuma günü evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçını dört gözle beklediklerini belirterek, 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

- Günay Güvenç: "Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, cuma günü evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçını dört gözle beklediklerini belirterek, 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kendi tesislerinde hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlı ekibin kalecisi Günay Güvenç, eski takımına karşı oynayacağı maçtan 3 puan almayı hedeflediklerini belirtti.

"İzmir depremine çok üzüldük"

İzmir'de yaşanan 6,6'lık depreme çok üzüldüklerini belirten Gaziantep Futbol Kulübü'nün kaptanı Günay Güvenç, "İzmir'de çok kötü bir olay yaşandı. Gaziantep Futbol Kulübü olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Çok üzüldük. İnşallah ileride böyle şeyler yaşanmaz. Son haftalarda zaten çok üzücü olaylar yaşanıyordu. İzmir'deki deprem de üstüne gelince kahrolduk. Konuşması kolay değil bu konular hakkında ben sosyal medyadan fotoğraflara dahi bakamıyorum. Dediğim gibi vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyor yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.

"1 puana razı olmamak adına hep savaştık"

Ligde 5. beraberliklerini aldıklarını ancak her zaman galibiyet almak için sahaya çıktıklarını söyleyen Günay Güvenç, "Futbolda genel olarak deplasmanda 1 puan iyidir. Ama biz bugüne kadar hiç bu düşünceyle maça çıkmadık. 1 puana razı olmamak adına hep savaştık. 3 puanı istiyoruz ama 5 beraberlik var şu ana kadar. Beraberliğe de puan veriliyor. Bardağın dolu tarafı o ama tabii ki kazanmamız gereken maçlar da vardı bu beraberliklerin içinde. O yüzden en kısa zamanda kazanmak istiyoruz. Ligi iyi bir yerde bitirirsek kaç tane berabere kalmışız çok önemli değil. Biz istediğimiz puanları toplayalım, ligi güzel bir yerde bitirelim. Berabere kalmışız kazanmışız fark etmiyor" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum"

Eski takımı Beşiktaş'a karşı evlerinde oynayacakları maçta 3 puan hedeflediklerini vurgulayan Günay Güvenç, "Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum. Takımımız da dört gözle bekliyor. Beşiktaş maçı oynayacağımız büyük maçlardan birisi. Beşiktaş gibi güçlü bir camia gelecek Antep'e. Her zamanki gibi onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Benim için duygusal bir maç. Çok sevdiğim bir camia. Beni bilen bilir 3 senem çok güzel geçti Beşiktaş'ta ve şampiyon olduk. Şimdi rakip olacağız. Takım olarak hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın son haftalarda bir düşüşü var gibiydi. Ancak son maçları gördük, Beşiktaş halen çok güçlü bir rakip. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Fair-play açısından, maç zevki açısından güzel bir maç olmasını diliyorum. Tabii ki 3 puanı almak istiyoruz bu maçta" şeklinde konuştu.

"Transferim konusunda görüşmeler var"

Bu sezon Gaziantep FK ile sözleşmesi bitecek olan deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulunarak, "Transferim konusunda görüşmeler var. Ben kendimi çok fazla ön plana atmak istemiyorum. Burada Gaziantep FK'nın başarısı önemli. Biz onun için savaşıyoruz. Kulübüm benimle konuşmaya başladı. Yavaş yavaş ilerliyoruz zaten acelemiz de yok. Önceliğimin burası olduğunu kulüp de biliyor. O yüzden konuşmalar devam ediyor. En yakın sürede bir sonuç olur benim şahsım adına. Burada olmaktan mutluyum. 2,5 senem çok güzel geçti Gaziantep'te. Antepli oldum artık. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

Günay Güvenç: Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum
Günay Güvenç: Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum
Günay Güvenç: Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum
Günay Güvenç: Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum

Günay Güvenç, Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Günay Güvenç: 'Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı eski sevgilisinin dükkanını basıp ölümle tehdit etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz         
08:47
Uzman isim Marmara'yı uyardı: Olası bir depremde, tsunami dalgaları 200 metre içeri girebilir Uzman isim Marmara'yı uyardı: Olası bir depremde, tsunami dalgaları 200 metre içeri girebilir         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı         
07:32
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım         
21:26
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir         
21:05
AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:44
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 10:15:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Günay Güvenç: "Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei