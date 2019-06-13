Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME 2 - Antalya'da hastanede patlama
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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da hastanede patlama

47 dakika önce

Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da hastanede patlama, System.String[]
Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanede patlama meydana geldiği ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Hastanenin teras katındaki klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada gerçekleştiği belirtilen patlamada, hastane personeli 30 yaşındaki Arif Dal hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.
Dal'ın, iki ay önce evlendiği öğrenildi.
Parmaklarından yaralanan Gürkan Çetin, plastik cerrahide ameliyat edilmesi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Bir hasta yakını Ahmet Aköz ise patlamanın oldukça şiddetli olduğunu, korkuyla kendilerini hemen hastane dışına attıklarını söyledi.
Antalya Valiliğince olaya ilişkin yapılan açıklamada, hastanenin beşinci katındaki terasta klima motorlarının bakım ve temizliğinin yapıldığı sırada ölümlü iş kazasının meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, hastane teknik personeli Arif Dal'ın hayatını kaybettiği, klima bakım işleri için hastanede bulunan Eyüp Partal ve Hacı Eray Kaya ile Gürkan Çetin'in yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 12:02 Kaynak: AA
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