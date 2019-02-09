Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Burdur'da Toprağa Gömülü Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu

Güncelleme - Burdur'da Toprağa Gömülü Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu

1 saat önce

Burdur'da boş bir arazide toprağa gömülü parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi ve kayınbiraderi gözaltına alındı.

Güncelleme - Burdur'da Toprağa Gömülü Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
Burdur'da boş bir arazide toprağa gömülü parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi ve kayınbiraderi gözaltına alındı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerine, Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokağı'nda boş arazideki bir çukurda toprağa gömülü ceset bulunduğu ihbarı ulaştı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arazideki incelemelerde, torbalar içinde bir kadın cesedi bulundu.


İncelemelerde, maktulün parmak izleri alındı. Cesedin, Burdur'da uluslararası koruma başvurusu sahibi statüsüyle ikamet eden ve 9 Ocak'ta kayıp müracaatı yapılan Afganistan uyruklu M.H'ye (26) ait olduğu tespit edildi.


M.H'nin cesedi, incelemelerin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayın failleri olabilecekleri şüphesiyle M.H'nin Afganistan uyruklu eşi S.A.R. ve eşinin kardeşi S.B.R'nin, kasten öldürme suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Bağlar Mahallesi, Burdur, 3. Sayfa
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