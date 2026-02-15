Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor - Son Dakika
15.02.2026 15:29  Güncelleme: 15:46
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan tespih ustası Halis Aydın, 45 yıldır, Oltu taşı tespihlerini büyük bir sabır ve ustalıkla işliyor. Günde ortalama 5 ila 7 adet tespit üreten Aydın el emeği ürünlerinin fiyatının 2 bin liradan 6 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki Halis Aydın, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra aile büyüklerinden öğrendiği tespih ustalığını yıllardır severek sürdürüyor. Yaklaşık 45 yıldır Oltu taşı tespihi yapan Aydın, mesleğini evinin bahçesinde kurduğu mini atölyede yaşatıyor.

GÜNDE EN FAZLA 7 TESPİH ÜRETİYOR

Sabahın erken saatlerinde tezgâhının başına geçen Aydın, akşam ezanına kadar çalışarak günde ortalama 5 ila 7 adet tespih üretiyor. Maharetli ellerinden çıkan el emeği göz nuru tespihler, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor.

FİYATLARI 6 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Genellikle sipariş üzerine üretim yaptığını belirten Aydın, tespih fiyatlarının büyüklük ve işçiliğine göre 2 bin liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıktığını ifade etti. Tespihlerini sade olarak yapmayı tercih ettiğini söyleyen usta Aydın, fazla işlemenin Oltu taşının doğal değerini kaybettirdiğini dile getirdi.

Oltu taşı tespih ustalığını yaşatmaya devam eden Halis Aydın, mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini de sözlerine ekledi.

  • Apple User Apple User:
    bizde İstanbul’da düzmece tesbihlere 10-15 bin para ödüyoruz 3 1 Yanıtla
