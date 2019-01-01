Son Dakika Haberleri: Gündem / 1 Ocak 2019

Gündem / 1 Ocak 2019

1 saat önce

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.

Gündem / 1 Ocak 2019, System.String[]
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB ve İŞKUR, zihinsel engellilerin istihdamı için çalışacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde zihinsel engelli öğrencilere istihdam sağlanması amacıyla İŞKUR ile ortak çalışmalar başlatacak

İllerde öğrencilerin yeterlilikleri konusunda işverenlere yönelik bilgilendirme yapılacak, her öğrenci için portföy dosyası hazırlanacak ve istihdam alanları belirlenecek

Proje, Türkiye'de 68 ilde bulunan 146 özel eğitim meslek okulunda yürütülecek

(Selma Kasap/Ankara)

2- Gündüz Uludağ'da akşam Bursa kaplıcalarında tatil keyfi

Osmanlı payitahtı Bursa, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ve 700 yıl öncesinden izler taşıyan kaplıcalarıyla yarıyıl tatilinde yerli ve yabancı turistlere farklı alternatifler sunuyor

Bursa'ya gelen tatilciler, Uludağ'da kayağın yanı sıra snowboard, kızak ve kar motoruyla karın tadını çıkarırken, kaplıcalarda yorgunluk atıyor

Tatilciler, Uludağ ve kaplıcalar dışında 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ı, "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Gölyazı'yı, tarihi ve kültürel mekanları görebiliyor, tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş yapabiliyor

(Cem Şan/Bursa)

3- GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a "aralık" darbesi

DEAŞ'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da örgüte operasyonlarla ağır darbe vurdu

Yeni yıl öncesi düzenledikleri operasyonlarla DEAŞ üyelerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, aralık ayındaki operasyonlarda 251 zanlıyı yakaladı

Adana'da gözaltına alınan bir şüphelinin İstanbul'daki Reina eğlence merkezine 1 Ocak 2017'de düzenlenen saldırının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi

(Volkan Kaşik/Malatya)

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:02 Kaynak: AA

Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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