GÜNDEM / 10 Nisan 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mareşal Fevzi Çakmak'ın kabrini ziyaret edecek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/Gaziantep16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğinin çevrim içi düzenleyeceği "Eğitimde Dijital Dönüşüm" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valiliğini, Reyhanlı BM Aktarma Sahası'nı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ve Boynuyoğun Kampı'nı ziyaret edecek.

(Hatay/10.20/11.40/12.30/14.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Forumu'na katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 34. hafta mücadelesi Atakaş Hatayspor-Göztepe, Çaykur Rizespor- Trabzonspor, Galatasaray- Fatih Karagümrük maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/13.30/Rize/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 29. haftasında Altay- Beypiliç Boluspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor- Adana Demirspor karşılaşmaları oynanacak.

(İzmir/Balıkesir/13.30/Samsun/16.00/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası Bahçeşehir Koleji- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

7- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'da sürecek. Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 62 ve 67, erkeklerde ise 74 ve 80 kilolarda mücadeleler yapılacak.

(Sofya/09.00) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlediği Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası büyükler kategorisindeki yarışmalarla sona erecek.

(Manisa/10.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Devlet, kanser ilaçlarına geçen yıl 5,6 milyar lira kaynak aktardı

Geri ödeme listesindeki ilaçlar için 2018'de 30,9 milyar lira, 2019'da 39,6 milyar lira ödeyen SGK'nin 2020'deki harcaması 48,6 milyar lirayı buldu

SGK, geri ödeme listesindeki 832 ilaç ile kanser hastalarının tedavisini destekliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

"Kanser hastalarımızın SUT kapsamındaki yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyoruz. Hastalara, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti sunuyoruz"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- İlk çeyrekte mobilya ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ilk çeyrek ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,64'lük artışla 1,5 milyar dolar olurken bunun 962 milyon dolarını mobilya oluşturdu

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç:

"İhracatta lider ilk 5 ülke Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve Irak. ABD ve Avrupa'da stratejik çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz"

"Martta en çok yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar ile çocuk mobilyaları ihraç ettik"

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan:

"Daha yüksek artışa ulaşamamamızın nedeni ham madde sıkıntısı çekmemiz. Ham maddede sadece yüzde 15 oranında yurt dışına bağlı olmamıza rağmen yerli üreticilerden mal tedarik edemiyoruz"

"Navlun fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Avrupa Türkiye'ye yöneldi. Ham maddede yaşadığımız sıkıntıların giderilmesi durumunda çok güzel rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Türkiye'den yılın ilk 3 ayında 128 milyon 909 bin dolarlık domates ihracatı

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz:

"Domates ihracatında Rusya'nın kotayı 250 bin tondan 300 bin tona yükseltmesi ihracatın daha da artacağının bir göstergesi"

(Eşber Ayaydın/Şanlıurfa)

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