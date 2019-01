Gündem / 17 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.



(Ankara/15.30)



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Peru Büyükelçisi Alberto Campana Boluarte, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Sudan Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb El Kordofani ve İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı ayrı ayrı kabul edecek.



(TBMM/13.00/14.00/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünce Hilton Otel'de düzenlenen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi" toplantısına katılacak.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek, basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/10.00/11.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TBMM Genel Kurulunda, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)



EKONOMİ



1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısına iştirak edecek.



(Antalya/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan THY Yönetim Zirvesi'ne katılacak, Serbest Bölge Kavşağı şantiyesi ve Çubukbeli Tüneli'nde incelemede bulunacak.



(Antalya/10.15/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri ile kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



4- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimine ilişkin istatistikleri yayımlayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.



(Cotabota/Ankara)



3- İngiltere'nin AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.



(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?



(Washington)? (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanık, haklarında açılan dava kapsamında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.



(İstanbul/10.00)



Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan SAMADER üyesi 8 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/12.00)



SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçları sona erecek. Kupanın üçüncü gününde Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa, Ümraniyespor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.



(Antalya/18.30/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria ile deplasmanda karşılaşacak.



(Las Palmas de Gran Canaria/23.00)



3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 9. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Letonya temsilcisi TTT Riga'ya konuk olacak.



(Riga/20.30)



4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Atina/19.00)



5- Spor Toto Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları izleniyor.



Lig lideri Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek imza töreniyle 5 yıl uzatılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



ÖZEL HABER



1- 2023 yılının çevre ve şehircilik vizyonu masaya yatırılacak



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019-2023 yıllarını kapsayan icraat planının hazırlanacağı "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği" adlı istişare toplantısı yapılacak



"2023 yılında yaşanabilir çevre, afetlere hazır kimlikli ve akıllı şehirler vizyonuna ulaşmak" hedefi doğrultusunda Antalya'da 19-20 Ocak'ta düzenlenecek toplantının açılış ve kapanış konuşmasını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapacak



Toplantıda, Bakanlığın 5 yıllık icraat planı hazırlanacak, birimler ve bağlı kuruluşlar sorumlu olduğu hedefler doğrultusunda 2023 yılına kadar yapılması planlanan çalışmaları masaya yatıracak



(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)



2- İngilizlerin tercihi Muğla



Türkiye'ye gelen yaklaşık 2,5 milyon İngiliz turistin bir milyondan fazlası tatilini Muğla'nın gözde turizm beldeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve yakınlarında geçirdi



GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu:



"Turizm pazarında İngiltere çok büyük bir oyuncu"



"Bu seneyi de güzel geçirirsek 2020 hedefi 5 milyon İngiliz olmalı"



TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin:



"İngiliz turist buranın vazgeçilmezi, burası da İngiliz turistin vazgeçilmezi. Uzun yıllardır bu bölgede İngiliz turist bir numara. 2019 yılında da böyle görünüyor"



-Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur:



-"2019 yılının hem sayı hem gelir anlamında çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Erken rezervasyonlar da bu yönde gidiyor"



(Durmuş Genç-Sabri Kesen/ Muğla)



3- Netlog, lojistik ağını Balkanlar ve Körfez'de genişletecek



Netlog Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak:



"Devamlı olarak hem organik hem de inorganik büyüyen bir grubuz. Şu anda Balkanların en büyük lojistik şirketlerinden birine teklif verdik, satın alma yoluyla bünyemize katmayı düşünüyoruz"



"Moda ve tekstil alanında Avrupa'nın en büyük lojistik firması olan Hollanda-Belçika kökenli Bleckmann'in yüzde 50'sinin sahibi konumundayız. Şimdi bu şirketimizdeki payımızı büyütüyoruz. Anlaşmanın tamamlanmasıyla şirketin tamamına yakını Netlog bünyesine geçecek. Biz ayrıca Suudi Arabistan'da da büyüyoruz. Oradaki operasyonlarımız çok büyük hale gelecek"



"Türkiye'de, hatta dünyadaki tüm tedarik zincirini entegre edebilip yönetebilen çok az sayıdaki şirketlerden biriyiz. Bunu sağlamak için teknolojiye çok ciddi yatırım yapmak gerekiyor. Aşağı yukarı her yıl teknolojiye 5 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Toplamda baktığımızda ise bu yıl için 150 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz"



"Grubumuz için reel büyümeyi 2019'da yüzde 20 olarak hedefledik. Şu anda Denizli ve Kayseri depolarımızın inşaatı devam ediyor. Bu yılın ikinci yarısında İzmir'de bir ve İstanbul'da iki depo açacağız"



(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)



***



