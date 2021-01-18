Son dakika haberi... İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

Son dakika haberi... İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
18.01.2021 08:59
Son dakika haber... 14.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
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