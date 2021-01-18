Son dakika haberi... İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak

Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi

Meteoroloji ve AKOM'dan art arda kar yağışı uyarıları! Sıcaklık 5-10 derece düşecek

Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı

Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu