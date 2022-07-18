GÜNDEM / 18 Temmuz 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM / 18 Temmuz 2022

18.07.2022 08:57
GÜNDEM / 18 Temmuz 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezal'ın cenaze törenine katılacak.

(Kahramanmaraş/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma" konulu panele katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Sanayi Odasında düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporunu yayımlayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe ile Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda yer alan Medipol Başakşehir ile Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi KYK borçları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi KYK borçları
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 18 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:46 Sır ölüm! Yabancı uyruklu kadın Şişli'de kaldığı otelin bahçesinde ölü bulundu
08:40 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin
08:39 ABD'yi kızdıracak hamle! Batı'nın yaptırımlarıyla mücadele eden Rusya'ya destek Suudi Arabistan'dan geldi
08:37 Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi
08:33 Anthony Nwakaeme aradığı takımı buldu! İngiltere'nin ikinci ligine gidebilir
08:25 ABD'de bulunan alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kişi yaşamını yitirdi
08:25 Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı
08:09 Koronavirüsteki vaka sayısı artışı dünyayı endişelendiriyor!
07:48 Ünlü isimlerin bulunduğu bir otelde yangın çıktı! Tuğba Özay ölümden döndü
07:38 2022 YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 09:02:14. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 18 Temmuz 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement