GÜNDEM / 22 Mayıs 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM / 22 Mayıs 2022

22.05.2022 08:57
GÜNDEM / 22 Mayıs 2022

6 Nisan 1920???????YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşması dolayısıyla düzenlenecek "Omuz Omuza 100 Bin Üye" programına katılacak.

6 Nisan 1920

???????YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşması dolayısıyla düzenlenecek "Omuz Omuza 100 Bin Üye" programına katılacak.

(İstanbul/13.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank, Slovenya'da İtalya'nın Imoco Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/19.00)(Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 38'inci haftanın VavaCars Fatih Karagümrük- Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir- Trabzonspor, Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor ve Adana Demirspor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/16.00/Hatay/Adana/19.00)(Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun 26'ncı ve son hafta maçları yapılacak.

4- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçları başlayacak.

(Paris)(Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.

(Barcelona/16.00)(Fotoğraflı)

6- 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, ikinci gün yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

(Çanakkale/07.00/16.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2022 Akşener Nikah Şahitliği Yaptı, Evlilik Cüzdanını Geline Verdi Akşener Nikah Şahitliği Yaptı, Evlilik Cüzdanını Geline Verdi
Kaynak: AA

İYİ Parti, Slovenya, İstanbul, Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 22 Mayıs 2022 - Son Dakika


Son Dakika
08:44 Gençlik festivaline taciz iddiası gölge düşürdü! Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı
07:16 CHP Milletvekili Gürsel Erol: Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız
08:18 New York alarmda! İlk maymun çiçeği vakası görüldü
08:13 İngiltere'de Ukraynalı mülteciyi evlerine alan çift, 10 gün sonra ayrılma kararı aldı
02:18 Valilik duyurdu: Bitlis'te 7 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
07:30 22 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu
07:21 Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı
01:05 Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan sel, heyelan ve fırtına en az 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu!
01:03 Korku yaratan maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı
01:02 Tabelada numarası yandı, stat ayağa kalktı! Burak Yılmaz taraftara böyle veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 09:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 22 Mayıs 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement