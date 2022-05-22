GÜNDEM / 22 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

???????YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşması dolayısıyla düzenlenecek "Omuz Omuza 100 Bin Üye" programına katılacak.

(İstanbul/13.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank, Slovenya'da İtalya'nın Imoco Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/19.00)(Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 38'inci haftanın VavaCars Fatih Karagümrük- Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir- Trabzonspor, Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor ve Adana Demirspor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/16.00/Hatay/Adana/19.00)(Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun 26'ncı ve son hafta maçları yapılacak.

4- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçları başlayacak.

(Paris)(Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.

(Barcelona/16.00)(Fotoğraflı)

6- 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, ikinci gün yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

(Çanakkale/07.00/16.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

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