GÜNDEM / 23 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde G20 İklim/Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisine katılacak.

(Tokyo/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Aile hekimliklerinde kronik hastalıklarla etkin mücadele dönemi

Sağlık Bakanlığınca başlatılan uygulama ile tüm aile hekimliklerinde vatandaşların hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları ile kanser ve yaşlı izlem taramalarına alınması zorunlu hale getirildi

Bu kapsamda her hekim, telefon arayarak ya da SMS aracılığıyla aile hekimliğine davet edeceği 30-65 yaş arası kadınların rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin kalınbağırsak kanseri taramasının yapılmasını sağlayacak

18 yaşından büyükler, yılda en az bir kez kan basıncı ölçümü için aile sağlığı merkezlerine davet edilecek

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir:

"2018 yılında toplam değeri 22,1 milyar dolar olan Pakistan tarım ürünleri piyasasının 2023 yılında 35 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması öngörülmektedir"

"Ekonomistler tarafından, Pakistan'ın 2018 yılında 26,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan inşaat sektörünün 2023 yılında 34,9 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamındaki altyapı, baraj, yol ve inşaat projelerinde Türk firmalarının daha aktif olarak yer alması gerekiyor"

(Yunus Türk-Muhammed Emin Horuz/ İstanbul)

3- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni açılışının birinci yılında 3 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti

İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hafta içleri günlük 5 bin, hafta sonları günlük 12 bin civarında ziyaretçi geldi"

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi cuma, cumartesi ve pazar günleri ise tamamen doldu"

(Hikmet Faruk Başer/ İstanbul)

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