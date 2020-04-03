GÜNDEM / 3 Nisan 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM / 3 Nisan 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 3 Nisan 2020

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

GÜNDEM / 3 Nisan 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bakan Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/16.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Adalet Komisyonunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

ÖZEL HABER

1- Türk bilim insanları birden fazla hastaya yetebilecek "solunum cihazı aparatı" geliştirdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezinde Türk hekimler ve mühendisler tarafından koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere bir solunum cihazının birden fazla hastanın ihtiyacını karşılamasını sağlayan ara parça tasarlandı


SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl:


"Bunlarla ilgili verileri Bakanlığımıza aktardık. İhtiyaç olursa biz bu üretimi yapmaya ve Sağlık Bakanlığımıza ücretsiz vermeye hazırız. Bunu şu anda başarmış durumdayız"


METÜM Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız:


"Solunum cihazını birden fazla hastada kullandırabilmek için çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Şu an için ürettiğimiz ürün en fazla iki hastada çok elzem durumlarda ihtiyaç duyulursa kullanılabilecek"


(Duygu Yener/Ankara)

2- GRAFİKLİ - YPG/ PKK'ya martta ağır darbe

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, geçen ay düzenledikleri başarılı operasyonlarda 111 teröristi etkisiz hale getirerek, terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe vurdu


Etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın kadın yapılanmasının sözde en u¨st karar organının üyesi Halide Tarı ve örgütün en üst karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen de bulunuyor


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu 11 Mart'ta teslim olan ve kırmızı bültenle arandığı tespit edilen "Siya Munzur" kod adlı Duygu Karayel ise tutuklandı


(Yunus Okur/Erzurum)

3- İstanbul Müftülüğü 3 bin personelle koronavirüsün etkisiyle mücadele için sahada

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı:


"Yaklaşık 11 bin personelimiz var, bunun 3 bini şu an alanda aktif bir şekilde çalışmalara katkı sunuyor"


"Sokağa çıkacak vatandaşımız bunun doğuracağı olumsuzlukları dikkate almalı. Bir başkasının zararına yol açacak nitelikte bir tasarrufta bulunuyorsak orada kul hakkına giriyoruz demektir ki bu da dinen doğru değildir"


(Mücahit Türetken/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:02 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu         
14:37
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı         
14:36
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı         
14:34
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor         
14:30
Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti         
14:28
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı         
14:16
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak         
14:07
Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak         
13:56
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı         
13:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir         
13:52
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı         
13:47
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi         
13:36
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında         
13:22
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı         
13:21
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı         
13:20
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı         
13:12
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı         
12:51
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı         
12:36
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi         
12:36
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi         
12:31
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı         
12:30
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:23
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti         
12:09
Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti         
12:08
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı         
12:05
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira         
11:54
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin         
11:44
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar         
11:26
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü         
11:22
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı         
11:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 15:15:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 3 Nisan 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]