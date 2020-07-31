GÜNDEM / 31 Temmuz 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

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YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehit yakınlarını, Kadınhanı ve Akşehir belediyelerini, Dudu Kadın Çarşısı ve Kent Meydanı'nı ziyaret edecek.

(Konya/14.00-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1 - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Yargıtay, yaş meşe ağacını keseni affetmedi

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, babasına ait olduğunu ileri sürdüğü korudan bir yaş meşe ağacını kesen sanığın beraatine karar veren yerel mahkeme kararını bozdu

Daire, sanığın Orman Kanunu'na aykırılıktan mahkumiyetine karar verilmesine hükmetti

(Aylin Sırıklı Dal-Ankara)

2- Borsa yatırımcısı, ağustosta da "virüs"ü takip edecek

BIST 100 endeksi, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla temmuz ayında, bir önceki ay kapanışına göre yüzde 3,29 değer kaybederek 1.126,90 puana geriledi

Kovid-19 salgını ve ekonomiye etkilerinin yanı sıra, buna bağlı olarak alınan tedbirler ve verilen teşvikler, borsada sektör ve şirket bazındaki ayrışmayı artırdı

Sanayi endeksinin yüzde 3,70 değer kazancıyla kapanış yaptığı temmuzda, teknoloji endeksi yüzde 9,30 ile en fazla kazandıran ana endeks oldu

Yıllık bazda bakıldığında ise, yedi ayda, geçen yıl kapanışına göre BIST 100 endeksi yüzde 1,52 düşüş kaydederken, BIST TÜM endeksi yüzde 4,48 değer kazandı

Analistler, sanayi endeksine oranlandığında tarihi düşük seviyelerde olan bankacılık hisselerindeki olası toparlanmanın endeksin gücü üzerinde belirleyici olacağını söyledi

Türkiye'nin dinamik yapısı ile ekonomideki toparlanma konusunda diğer ülkelerden pozitif ayrışabileceğini aktaran analistler, bunun ilk işaretlerinin son makroekonomik verilerle görüldüğünü, pay piyasalarının ise halen çok ucuz olduğunu söyledi

(Bekir Gürdamar/ İstanbul)

3- Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'na çadırda ve evlerinde evlatlarına duydukları özlemle buruk girdi

Annelerden Mevlüde Üçdağ:

"Onlar (HDP ve PKK) zalimdir. Bayramı bana yaşatmıyorlar. Oğlum gelse çifte bayram yaşarız"

Fatma Akkuş :

"13 bayramdır gözüm hep yolda. Kızım bayramda gelirse dünya benim olur. Her şeyi unuturum. Ne acı ne de başka bir dert kalır"

Baba Abdullah Demir:

"Çocuğum ne zaman gelirse o zaman bayramımız olur"

(Mehmet Sıddık Kaya-Aziz Aslan/Diyarbakır)

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