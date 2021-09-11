GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek.

(Mersin/11.00/12.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek. Erbaş, Sur Ulu Cami'de Hafızlık İcazet Programı'na iştirak edecek.

(Diyarbakır/11.00/13.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Polonya'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Gdansk/21.30)

2- Süper Lig'de 4. hafta mücadelesine, Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, Göztepe-Medipol Başakşehir ve Trabzonspor- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Rize/17.00/İzmir/Trabzon/20.00)

3- TFF 1. Lig'in 4. haftasında Beypiliç Boluspor-Kocaelispor, MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü ve Altınordu- Bursaspor maçları yapılacak.

(Bolu/Ankara/17.00/Samsun/İzmir/20.00)

4- TFF 2. Lig'de 2. hafta maçlarına devam edilecek; TFF 3. Lig gruplarında 2. hafta maçları tamamlanacak.

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; ilk haftanın 5 maçı yapılacak.

6- Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'nın Odense Hentbol takımını konuk edecek.

(Kastamonu/17.00)

7- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

8- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, finallerle sona erecek.

(Mersin/13.30)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si yapılacak.

(Monza/16.00)

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