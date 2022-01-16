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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ocak 2022

16.01.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'taCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılacak.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak edecek.

Ethem Bey Camisi'nin resmi açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitapta bulunacak.

(Laç/Tiran)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ATO Congresium'da düzenlenecek EXPO 2021 Hatay Tanıtım Toplantısı'na katılacak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonu tamamlanarak güçlendirilen Tarihi Şile Deniz Feneri'nin açılış törenine katılacak, Şile Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, su ürünleri kooperatifine ziyaret gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.30/11.00/11.30/12.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2021'e ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası Gençlerbirliği- Adanaspor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/20.00)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

3- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta, ana tablo 1. tur maçları başlayacak.

(Melbourne)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ocak 2022 - Son Dakika


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