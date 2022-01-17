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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ocak 2022

17.01.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ocak 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

(Ankara/20.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısına katılacak.

(Antalya/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de Tuna Eğitim Vadisi temel atma törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/10.30)

4- TBMM'den

HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/12.30/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları, çevrim içi devam edecek.

(Davos)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için düzenlediği "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu", Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesi başlayacak; Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor- Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçları yapılacak.

(Gaziantep/17.00/Konya/İstanbul/20.00)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin play-in ikinci maçlarında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibini; Darüşşafaka da İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımını konuk edecek.

(İzmir/İstanbul/20.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından ertelenen Semt77 Yalovaspor- Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko- Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.

(Yalova/18.00/İstanbul/20.15)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından ertelenen Üsküdar Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00)

8- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvasına Avustralya Açık'a ana tablo 1. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Melbourne)

***

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Mustafa Şentop, Fenerbahçe, İstanbul, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ocak 2022 - Son Dakika
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