GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2022

18.06.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2022

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

6 Nisan 1920

1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15/15.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın düzenleyeceği Babalar Günü programına katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Priştine)

2- Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu yapılacak.

(Paris)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya ile karşılaşacak.

(Varazdin/21.30)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen 2. hafta mücadelesinde üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. Milliler, 2. hafta mücadelesinin dördüncü ve son maçını Güney Kore ile yapacak.

(Brasilia/00.00/22.00)

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YORUMLAR
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YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi 'Filenin Sultanları', FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak 'Filenin Sultanları', FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak
Kaynak: AA

voleybol, AYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2022 - Son Dakika
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