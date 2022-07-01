GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de "Zemin Altı Katlı Otopark ve Belediye Meydan Açılış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çay Kanunu Teklifi'ne ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Rize/10.00)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'da düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta organizasyonunda, üçüncü maçında Japonya, dördüncü maçında da ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Calgary/02.00/23.00)

3- 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde başpehlivanların mücadelesi başlayacak.

(Edirne)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo mücadelesine devam edilecek.

(Londra)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Silverstone/17.00)

6- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek; antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul)10.30)

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