GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2022

01.07.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de "Zemin Altı Katlı Otopark ve Belediye Meydan Açılış Töreni"ne katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de "Zemin Altı Katlı Otopark ve Belediye Meydan Açılış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çay Kanunu Teklifi'ne ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Rize/10.00)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'da düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta organizasyonunda, üçüncü maçında Japonya, dördüncü maçında da ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Calgary/02.00/23.00)

3- 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde başpehlivanların mücadelesi başlayacak.

(Edirne)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo mücadelesine devam edilecek.

(Londra)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Silverstone/17.00)

6- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek; antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul)10.30)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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