GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mayıs 2022

20.05.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mayıs 2022

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Stadyumu alanında MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün şampiyonluk kutlamasına katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Stadyumu alanında MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün şampiyonluk kutlamasına katılacak.

(Ankara/19.10)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Miting Alanı'nda "Milletin Sesi" mitingine katılacak.

(İstanbul/18.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu"nun açılışına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Mutfağı Haftası ve Güre Gastronomi Festivali Açılış Programı'na katılacak.

(Balıkesir/13.30)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonu şampiyonu, Real Madrid-Anadolu Efes final maçıyla belli olacak; Barcelona ile Olympiakos ise üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/20.00/17.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta mücadelesine Altay-Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor, Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/Sivas/16.00/İstanbul/Malatya/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 38. ve lig etabının son hafta mücadelesi Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Bursaspor-NasaDoge Menemenspor ve Kocaelispor-Adanaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00/16.00/Bursa/Kocaeli/19.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapılacak.

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Barcelona/17.00)

***

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Kaynak: AA

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