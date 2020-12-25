GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2020

25.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2020, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gölbaşı ilçesinde belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gölbaşı ilçesinde belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.15/12.00/13.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 15. haftası Göztepe- Fatih Karagümrük ve Trabzonspor- Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/16.00/Trabzon/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 16. haftasına Tuzlaspor- Altınordu, Beypiliç Boluspor- İstanbulspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor- Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Bolu/13.30/Balıkesir/19.00)

3- Misli.com 2. Lig gruplarında 17. hafta maçları yapılacak, 3. Lig 4. Grup'ta 8. haftadan ertelenen 1 karşılaşma oynanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Bahçeşehir Koleji-Empera Halı Gaziantep Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.15/17.30/20.00)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun aralık ayı toplantısı, çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/13.30)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası BOTAŞ- Samsun Canik Belediye, Çankaya Üniversitesi- Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray-Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/13.30/İstanbul/14.00/Mersin/15.00/Kocaeli/16.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart, 6. haftadan ertelenen Tokat Belediye Plevne-Spor Toto ve 16. haftadan ertelenen Altekma- Haliliye Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Tokat/İzmir/14.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından 4 maç oynanacak.

9- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçlarına Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'da devam edilecek.

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Adil Karaismailoğlu, Açılış Töreni, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2020 - Son Dakika


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