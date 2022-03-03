GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mart 2022

03.03.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mart 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK ile TEB arasında "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokol"ün güncellenmesi amacıyla düzenlenecek ek protokol imza...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK ile TEB arasında "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokol"ün güncellenmesi amacıyla düzenlenecek ek protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenimahalle Haydar Aliyev Ortaokulu'nda düzenlenecek "2022 Afet Tatbikatları Yılı Protokol İmza Töreni" ile tüm okullardaki eş zamanlı deprem tatbikatına katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzincan Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti Erzincan İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, sektör toplantısına katılacak.

(Erzincan/10.30-13.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün sektör seminerleri " Türkiye'nin Ulaştırma Politikaları" konulu açılış dersine katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, 2021 yılı kadın istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya- Ukrayna savaşını görüşmek üzere NATO karargahında olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

2- Rusya-Ukrayna savaşının görüşüleceği AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ukrayna, ABD, İngiltere, Kanada dışişleri bakanı ve NATO Genel Sekreterinin katılımıyla düzenlenecek.

(Brüksel)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nasrullah Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe okuyacak.

(Kastamonu/13.02)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

(Malatya/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın ilk maçında Kocaelispor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/20.00)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29. hafta mücadelesi 2 maç, TFF 3. Lig 3. Grup'ta 25. hafta tek maçla başlayacak.

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın ilk maçında Antalya 07 Basketbol ile Fenerbahçe Safiport karşı karşıya gelecek.

(Antalya/13.30)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası Sarıyer Belediyespor-Mert Grup Sigorta maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

6- A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükselme mücadelesinde play-off'ta deplasmanda Özbekistan'la karşı karşıya gelecek.

(Taşkent/11.00)

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Bilgin, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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