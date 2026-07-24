Güney Kıbrıs\'ta tutuklu olan Taner Tolga Tarlacı\'dan yardım çağrısı

Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs’ta karıştığı gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından dolayı 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaldığı cezaevinden bir video paylaşan Tarlacı, yetkililerden yardım istedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTİYORUM"

Videoda dünya liderlerine seslenen Tarlacı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e çağrıda bulundu.

Tarlacı, "Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'ten yardım istiyorum." ifadelerini kullandı.