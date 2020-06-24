Güney Kore'den UNESCO'ya Japonya mektubu - Son Dakika

Güney Kore'den UNESCO'ya Japonya mektubu

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, UNESCO'dan bazı Japon sanayi bölgelerinin dünya mirası listesinden çıkarılmasını istedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, UNESCO'dan bazı Japon sanayi bölgelerinin dünya mirası listesinden çıkarılmasını istedi.

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Japonya'nın savaş döneminde Güney Koreli işçileri zorla çalıştırdığına dair iddiaları içeren iki ülke arasındaki tarihi ihtilaf yeni bir boyuta taşındı. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha dün gazetecilere yaptığı açıklamada UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a mektup gönderdiğini belirterek Japonya'nın bazı sanayi bölgelerinin dünya mirası listesinden çıkarılmasını istediğini söyledi.


Dünya mirası listesinde


19. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın başlarına kadar Japonya'nın sanayileşme sürecinde önemli yer tutan 23 bölge ve tesis 2015 yılında dünya mirası listesine girmiş, Japonya'nın Nagasaki şehrindeki ünlü Hashima kömür madeni de söz konusu listede yer almıştı. Güney Kore ise, Kore Yarımadası'nın Japon sömürge yönetimi altında bulunduğu 1910-1945 yılları arasında söz konusu bölgelerden bazılarında Korelilerin çalışmaya zorlandığını belirterek, sanayi bölgelerinin dünya mirası listesine girmesine karşı çıkmıştı. Güney Kore, daha sonra Japonya'nın alanlardaki çalışma koşulları hakkında dünya kamuoyuna bilgi vermesini şart koşarak şikayetini geri çekmişti.


Krize neden oldu


Japonya'da geçen hafta açılan Sanayi Mirası Bilgi Merkezi'nde dünya mirası listesindeki alanları tanıtan bir sergi Güney Kore'nin tepkisine neden olmuş, sergi içeriğinin Japonya'nın önceki taahhüdüyle çeliştiği ve tarihsel gerçekleri tamamen çarpıttığı belirtilmişti. Japonya hükümeti ise, bilgi merkezinin dünya mirası komitesinin alanların tarihsel arka planını açıklama kararı çerçevesinde açıldığını belirterek suçlamaları reddetmişti.


Tarihi ihtilaf


Japonya'nın sömürge döneminde zorla ve ücretsiz çalıştırdığı iddia edilen işçiler ve yakınları dönemin Japon şirketlerini Güney Kore'de mahkemeye vermiş, birçok Japon şirket Güney Kore yargısı nezdinde tazminata mahkum edilmişti. Japonya ise daha önce Güney Kore'ye ödenen bağış, kredi ve hibelerin tazminat niteliğinde olduğunu belirterek sorunun çözüldüğünü öne sürmüştü. - TOKYO

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore, Japonya, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:53 Kaynak: İHA

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