Güney Marmara'daki Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova ile Eskişehir ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları ile Heykel, Ulu Cami ve civarları boş kaldı.

Balıkesir

Balıkesir'de, salgın öncesi yoğunluğun fazla olduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokağı'nda sakinlik gözlendi.

Çanakkale

Çanakkale'de de kentin en yoğun noktaları arasında bulunan Çarşı ve Demircioğlu caddeleri bayramın ilk gününü sessiz geçiriyor.

Sokaklarda belediye temizlik ekipleri ile denetimlerini sürdüren polis ekiplerinden başka kimse bulunmuyor.

Bilecik

Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı ile diğer bölgelerdeki sessizlik, drone ile görüntülendi.

Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek bölgeler en sessiz günlerini yaşıyor.

Kent girişlerinde oluşturulan noktalarda görevli polis ve jandarma ekipleri ise araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Eskişehir

Eskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Cengiz Topel ve Şair Fuzuli caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Kütahya

Kütahya'da Cumhuriyet ve Asım Gündüz caddeleri ile Atatürk, Adnan Menderes, Dumlupınar, Abdurrahman Karaa bulvarlarında sessizlik bayramın ilk gününde de devam ediyor.