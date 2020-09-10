Güneydoğu'dan 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık tekstil ihracatı - Son Dakika

Güneydoğu'dan 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık tekstil ihracatı

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nden 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu'dan 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık tekstil ihracatı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nden 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık ihracatı gerçekleştirildi.

2020'nin ilk 8 aylık diliminde 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık ihracat yapan Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, iştigal alanına giren sektörlerin ürünlerini 179 ülkeye ihraç etti. Tekstil ve hammaddeleri ihracatında Bölgenin en önemli pazar yeri yüzde 40,9'luk payla Avrupa olurken, ülke bazında en çok ihracat ise Irak'a yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2020 yılının sekiz aylık diliminde toplam 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık ihracata imza attı. Pandeminin ilk dönemlerinde ihracatta ciddi kayıplar yaşayan tekstilcileri, Haziran, Temmuz ve Ağustos 2020 verilerine göre toparlanma sürecine girdiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı değerlendirmede, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden, Birliğin iştigal sahasına giren sektörlerden ihracatın en fazla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığına dikkat çekti. Ülke bazlı tekstil ve hammaddeleri ihracatında ise Irak'ın birinci sırada yer aldığını ifade eden Başkan Kileci, "Korona virüs salgınının başladığı ilk dönemlerde sektörde önemli kayıplar yaşadık. Ancak azimli Bölge ihracatçılarımız hiçbir zaman pes etmediler ve tekstil için bir toparlanma sürecine girdik diyebiliriz. 2020'nin ilk 8 aylık döneminde Bölgemizin tüm sektörlerinden yapılan ihracat 5 milyar 540 milyon 910 bin dolar olup, bunun 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık bölümü tekstil ve hammaddeleri ihracatı olarak gerçekleşmiştir. Bölgemizin en önemli ihraç kalemleri arasında yer alan tekstil ve hammaddelerinden 179 ülkeye ihracat yapılmıştır" dedi.

Irak, tekstil ve hammaddeleri ihracatçılarının da gözde pazarı

Bölgenin tekstil ve hammaddeleri ihracatçıları için Avrupa ülkelerinin önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Kileci, Ocak-Ağustos 2020 döneminde Avrupa'ya 674 milyon 650 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ülke bazında ihracatın ise 240 milyon 383 bin dolar ile Irak'a gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Ocak-Ağustos 2020 döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen tekstil ve hammaddeleri ihracatının yüzde 14,6'sı Irak'a yapılırken, bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Krallık, İtalya, Birleşik Devletler ve Almanya'nın takip ettiği ifade edildi.

"Sektörümüzün geleceği tekstil mühendislerimiz"

2020 üniversite tercihlerinin tamamlanmasının ardından, Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünün tercihleri yüzde 100 doluluk oranı ile kapattığını ifade eden Kileci, "Daha önce de birçok mecrada dile getirdiğimiz gibi Tekstil Mühendisliği algısının yükseltilmesi noktasında TİM çatısı altında bulunan diğer Tekstil Birlikleri ile birçok çalışma yürütüyoruz. Bunların başında ise; üniversite tercihlerinde Tekstil Mühendisliğini bölümünün belirlenen derecelerle seçilmesi halinde, eğitim hayatı boyunca asgari ücrete kadar burs ve iş garantisi verilmesi projesi gelmektedir. Bu yıl da bu burs projesini katıldığımız tüm platformlarda dile getirdik, her türlü basın ve sosyal medya kanallarımızdan bu kampanyayı gençlerimize anlattık. Bunun yanında Bölgemizde çok büyük bir potansiyele sahip "teknik tekstil"in tanıtılması ve geliştirilmesinin teşviki için birtakım çalışmalar yürüttük. Tüm bu çabalarımız sonuç verdi ve Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, tercihleri yüzde 100 doluluk oranı ile kapattı. Bu mutluluk verici tabloda, Tekstil Mühendisliğini tercih eden ve gelecekte sektörümüze değer katacak tüm mühendislerimizi tebrik ediyor, başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim hayatı diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, İhracat, Avrupa, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık tekstil ihracatı - Son Dakika Ekonomi

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