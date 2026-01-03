İstanbul'da şiddetli lodos: Ağaç, 4 aracın üzerine devrildi - Son Dakika
İstanbul'da şiddetli lodos: Ağaç, 4 aracın üzerine devrildi

03.01.2026 15:49  Güncelleme: 17:04
Güngören'de etkisini artıran şiddetli rüzgar, bir ağacın park halindeki 4 aracın üzerine devrilmesine neden oldu. Kazada 2 araç ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Güngören'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç 4 aracın üzerine devrildi. 2 araç kullanılamaz hale gelirken ağaç, itfaiye ekipleri tarafında kesilerek kaldırıldı. Barış Kişo" Aracımla sokaktan geçiyordum. Ağacın aşağıya doğru düştüğünü gördüm. Tam 1 saniye ile kurtuldum" dedi.

Olay, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinde bir sokakta 14.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da öğleden sonra etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sokakta bulunan ağaç park halindeki 4 aracın üzerine devrildi. 2 araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak itfaiye ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek sokaktan kaldırdı.

"TAM 1 SANİYE İLE KURTULDUM"

Devrilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Barış Kişo "Aracımla sokaktan geçiyordum. Önümdeki kamyonet yavaş gidiyordu. Bende yavaş gitmek zorunda kaldım. Kamyonet geçtikten hemen sonra bir çatırdı duydum. Ağacın aşağıya doğru düştüğünü gördüm. Hemen frene bastım. Durmamla beraber ağaç devrildi. Ağacın dalları arabanın kaportasına değdi. Allahtan kimsenin canına bir şey olmadı. Tam 1 saniye ile kurtuldum" diye konuştu.

İşte o görüntüler;

İstanbul'da lodos; ağaç 4 aracın üzerine devrildi
İstanbul'da lodos; ağaç 4 aracın üzerine devrildi
İstanbul'da lodos; ağaç 4 aracın üzerine devrildi
İstanbul'da lodos; ağaç 4 aracın üzerine devrildi
İstanbul'da lodos; ağaç 4 aracın üzerine devrildi
Kaynak: DHA

