Türkiye'nin yüreğini yakan Atlas cinayetinde yeni gelişme
Türkiye'nin yüreğini yakan Atlas cinayetinde yeni gelişme

Türkiye\'nin yüreğini yakan Atlas cinayetinde yeni gelişme
20.01.2026 11:09
Türkiye\'nin yüreğini yakan Atlas cinayetinde yeni gelişme
İstanbul'da 15 yaşındaki zanlı tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesin tehdit edilmesine yönelik soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Toplamda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerlerinin ifade işlemleri devam ediyor.

18 yaşından küçük zanlıların saldırıları sonucu hayattan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Alperen Ömer Toprak'ın ardından "Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ)" kavramı kamuoyunda tartışmalara neden olurken bardağı taşıran son damla Atlas Çağlayan (17) cinayeti oldu. İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki zanlı tarafından "yan baktın" bahanesiyle bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan cinayetinde aileye gönderilen ölüm tehdidi içerikli mesajlar Türkiye'nin yüreğine düşen ateşi harladı.

Türkiye'nin yüreğini yakan Atlas cinayetinde yeni gelişme

AİLEYİ TEHDİT EDEN 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Türkiye'nin yüreğini yakan Atlas cinayetinde yeni gelişme

Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında İstanbul dışında yaşadığı tespit edilen ve Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.