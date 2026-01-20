Türkiye\'nin yüreğini yakan Atlas cinayetinde yeni gelişme

18 yaşından küçük zanlıların saldırıları sonucu hayattan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Alperen Ömer Toprak'ın ardından "Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ)" kavramı kamuoyunda tartışmalara neden olurken bardağı taşıran son damla Atlas Çağlayan (17) cinayeti oldu. İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki zanlı tarafından "yan baktın" bahanesiyle bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan cinayetinde aileye gönderilen ölüm tehdidi içerikli mesajlar Türkiye'nin yüreğine düşen ateşi harladı.

AİLEYİ TEHDİT EDEN 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında İstanbul dışında yaşadığı tespit edilen ve Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.