Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

46 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Seçimlere 13 parti katılacak

Ankara - Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere katılacak partileri açıkladı.

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Okul kantinlerindeki gıdalarda 'logo' uygulaması başlıyor

Ankara - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak" dedi.



Haydarpaşa Garı'nda çalışmalar sürüyor

İstanbul - 110 yıllık Haydarpaşa Garı'nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılındaki yangında büyük hasar gören garın çatı ve kule restorasyonu tamamlandı.



Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Nevşehir - Avanos ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.



İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada

İstanbul - Eyüpsultan ilçesinde bir markete giren soyguncu, kasiyerin başına silah dayayarak kasadaki 250 lirayı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Bu da kardan ev

Erzurum - Oltu ilçesinde 2 çocuk 'kar evi' yaptı

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Ankara, İstanbul, Güncel
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