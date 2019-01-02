Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Seçimlere 13 parti katılacak Ankara
- Yüksek Seçim Kurulu
, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere katılacak partileri açıkladı.
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Okul kantinlerindeki gıdalarda 'logo' uygulaması başlıyor
Ankara - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak" dedi.
… Haydarpaşa Garı
'nda çalışmalar sürüyor İstanbul
- 110 yıllık Haydarpaşa Garı'nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılındaki yangında büyük hasar gören garın çatı ve kule restorasyonu tamamlandı.
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Nevşehir
- Avanos
ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
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İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada
İstanbul - Eyüpsultan ilçesinde bir markete giren soyguncu, kasiyerin başına silah dayayarak kasadaki 250 lirayı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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Bu da kardan ev Erzurum
- Oltu
ilçesinde 2 çocuk 'kar evi' yaptı
(İHA)