Günün Özeti

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düşmanlarına meydan okudu Sakarya
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Bu ülkeyi hazmedemeyenler, bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar isteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir" dedi.
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"Satış değil, özelleştirme değil"
Sakarya - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, tank palet fabrikasının satılması yada özelleştirilmesi gibi bir durum olmadığını, sadece ileri bir modernizasyona sahip olması için fabrikanın belirli bir süre için işletme devrinin yapıldığını söyledi.
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Emeklilerin maaş farkı ne zaman ödenecek ? Ankara
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, emekli aylıklarında oluşan fark tutarlarının Ocak ayı içerisinde ödeneceğini açıkladı.
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Kuzey Irak
'a art arda hava harekatları
Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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Alkollü sürücü dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı Konya
- Konya'da takla atan kamyonetin yaralı sürücüsüne yardıma giden vatandaşlara alkollü şahsın kullandığı otomobil çarptı. Feci kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
… İzmir
Şehirlerarası Otobüs Terminali sular altında kaldı
İzmir - İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş'de (İZOTAŞ) sular altında kaldı.
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Bu da organik okul İstanbul
- Bahçelievler
'deki bir ilkokulda eğitim gören öğrenciler, sebze ve meyve yetiştiriyor, okuldaki kümes sayesinde hayvan sevgisiyle büyüyor. Bir yanda bostan bir yanda tavuk, kaz, hindi gibi hayvanlarla iç içe eğitim alan çocuklar, doğal ürünleri de lezzetle yiyor.
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Bir evde tam 58 kedi Elazığ
- Elazığ'ın tarihi Harput
Mahallesi'nde 5 yıldır kedilere bakan Nuriye Teyze, kış günlerinde dışarıda üşümesinler diye 58 kediye evinde bakıyor.
(İHA)