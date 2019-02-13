Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız

13.02.2019 17: 05: 20 Ankara/ Politika/ 24344

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, tanzim satış noktalarının esnafa rakip olmak için değil, fırsatçılara derslerini vermek olduğunu söyleyerek, "Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız" dedi.

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Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Okul servisi ve çakarlı araçla uyuşturucu sevkiyatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilen ve Avrupa ülkelerine götürülmek istenen 2 ton uyuşturucuyu ele geçirdi. Zanlıları uyuşturucuyu fark edilmemek için okul taşıtı ve çakar lambalı bir araçla sevk etmeleri dikkat çekti.

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Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 5 ton 209 kilogram esrar ele geçirildi.

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"Tanzim satışları ePttAVM.com'da başlatıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekün mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

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