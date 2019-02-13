Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız
13.02.2019 17: 05: 20 Ankara/ Politika/ 24344 Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Erdoğan, tanzim satış noktalarının esnafa rakip olmak için değil, fırsatçılara derslerini vermek olduğunu söyleyerek, "Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız" dedi.
... Ozan Arif
hayatını kaybetti
Ozan Arif tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
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Okul servisi ve çakarlı araçla uyuşturucu sevkiyatı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube ekipleri, Arnavutluk
'tan Türkiye
'ye getirilen ve Avrupa
ülkelerine götürülmek istenen 2 ton uyuşturucuyu ele geçirdi. Zanlıları uyuşturucuyu fark edilmemek için okul taşıtı ve çakar lambalı bir araçla sevk etmeleri dikkat çekti.
... Diyarbakır
'da PKK
'ya büyük darbe
Diyarbakır'ın Lice
ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 5 ton 209 kilogram esrar ele geçirildi.
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"Tanzim satışları ePttAVM.com'da başlatıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekün mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri
Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz" dedi.
(İHA)