Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"İki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa kendi planlarımızı devreye sokacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile yürütülen güvenli bölge çalışmalarına değinerek, "İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız. Avrupa ülkelerinden hem İdlib hem Fırat'ın doğusu konusunda çok daha güçlü bir destek bekliyoruz" dedi.

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"Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi"

Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiğini yeni komanda birliklerinin sahaya indirildiğini bildirdi.

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HDP'li Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası alan Erzurum'un HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun görevinden uzaklaştırıldı. Melike Göksu'nun yerine Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu görevlendirildi.

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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 40'a yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aile sayısı, eylemin 16'ncı gününde 40'a yükseldi. Yaklaşık 4 yıl önce oğlu Onur Han'ın terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını kaydeden anne Selma Han, "Oğlum sesimi duyuyor ve beni görüyorsan gel Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim ol. Artık bu hasret bitsin" dedi.

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Benzin 7 liranın üzerine çıktı

Benzin ve motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zammın ardından benzinin litre fiyatına ise 7 lirayı aştı.

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Konut satışlarında artış

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Geçtiğimiz aya göre ise konut satışlar yüzde 8,1 oranında yükseldi.

(İHA)