Günün özeti - Son Dakika

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 974 olduğunu açıkladı. ... 'MİT kumpası' davası sanıkları hakim karşısına çıkıyor MİT Başkanı Hakan Fidan ile bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağırılmasına ilişkin 'MİT kumpası' davasında 34 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor. ... Hürkuş, Beypazarı bölgesinde kaza yaptı Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi. ... Çin aşıda ikinci aşamaya geçti Korona virüs aşısına dair çin geliştirdiği aşıda ikinci aşamaya geçti. Aşının bu yıl sonunda hazır olması bekleniyor. ... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yakınlarını kaybedenlere taziye telefonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte sel felaketinde 4 kişinin öldüğü, kayıp bir kişinin arandığı Kestel'in Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da inceleme sırasında Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Bingöllü aileye taziye dileklerini iletti. ... Hindistan'da sel felaketi Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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