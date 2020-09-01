Günün özeti - Son Dakika

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Son 24 saatte korona virüsten 47 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 47 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 417'e yükseldiğini açıkladı. ... DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin oğlu da yakalandı Adana'da yakalanıp tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'in oğlu ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. ... İçişleri Bakanlığınca Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" Operasyonu başlatıldı Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de "YILDIRIM-8 SAVUR" operasyonu başlatıldı. ... Balıkçılar 'Vira bismillah' dedi, binlerce kişi sahilden el salladı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" dediler. Gece saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakacak olan balıkçıların havai fişek gösterileri eşliğinde limandan ayrılışları ise havadan görüntülendi. ... Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi. Bugünden itibaren geçerli olan ilan 11 Eylül'e kadar sürecek. Anamur'un güneyinde gerçekleşecek ve atış eğitimi yapılacak. Atış eğitimleri 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak. (İHA)

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