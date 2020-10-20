Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

20.10.2020 17:37

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik70'in üzerinde köy işgalden kurtarıldıİşgalci Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

70'in üzerinde köy işgalden kurtarıldı

İşgalci Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor.

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HDP'li vekil Remziye Tosun'dan evlat nöbetindeki ailelere hakaret

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, HDP'li vekil Remziye Tosun ailelere, "Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi" şeklinde hakaretlerde bulundu.

İYİ Partili Özdağ'dan partisinin il başkanına FETÖ suçlaması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etti.

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Okul kantinleri açıldı

Pandemi nedeniyle kapalı olan okul kantinleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama geldi.

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Dünya Sağlık Örgütü uyardı : Önümüzdeki kış bir hayli zorlu geçecek

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, 184 ülkenin Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na katıldığını duyurdu.

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Ulaşımda bir proje daha hayata geçiyor

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının bazı bölümlerinde test sürüşleri yapılacak. Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliğinden açıklama yapıldı.

(İHA)

Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Ermenistan, Azerbaycan, İşgal, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika

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