Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

19.11.2020 17:17

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyorTürk Silahlı Kuvvetleri her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi, gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

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MSB: "8 PKK/ YPG'li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde insansız hava araçları ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin sızma amacıyla açtıkları tünel içerisinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaniköy Camii'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yanarak büyük hasar gören tarihi Vaniköy Camii'de incelemelerde bulundu.

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Uzaktan eğitim sürecinin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin, "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. Uzaktan eğitime kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar" dedi.

Tayland'da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı: 55 yaralı

Tayland'da monarşi karşıtı protestocular, milletvekillerinin anayasa değişikliklerini tartıştığı parlamento binasının önünde polisle çatıştı. Polisin göstericilere sert müdahalesi sonucunda 55 kişi yaralandı.

-İHA-

Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


Son Dakika

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