Gurbetçilerden öğrencilere bot ve mont desteği - Son Dakika

Avrupa'da faaliyet yürüten Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu tarafından Bingöl'deki ilkokul öğrencilerine bot ve mont desteğine bulunuldu.

Gurbetçiler ve Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarıyla kentteki esnaftan alınan bot ve montlar, Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Genel Cahit Ataş ve gönüllülerin katılımıyla kent merkezinde eğitim gören ilkokul 45 öğrenciye hediye edildi.

Ataş, AA muhabirine, Avrupa ve Türkiye'de yaşayan hayırseverlerin destekleriyle Kış Yardımı Projesi kapsamında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Geçen hafta Ankara'nın Haymana ilçesindeki bir okuldaki öğrencilerine bu kapsamda bot ve mont götürdüklerini anlatan Ataş, " Şırnak'ın Cizre ilçesinde de çeşitli yardımlarımız oldu. Bugün de Bingöl'de yardımlarımızı yapıyoruz." dedi.

Ataş, proje kapsamında yarın da Diyarbakır'da faaliyet gerçekleştireceklerini aktardı.