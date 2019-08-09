Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da "Agile Spirit 2019" askeri tatbikatı sona erdi
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Gürcistan'da "Agile Spirit 2019" askeri tatbikatı sona erdi

1 saat önce

Gürcistan'da, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkeden 3 bin askerin katıldığı "Agile Spirit 2019" çok uluslu askeri tatbikatı resmi törenle sona erdi.

Gürcistan'da
Gürcistan'da, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkeden 3 bin askerin katıldığı "Agile Spirit 2019" çok uluslu askeri tatbikatı resmi törenle sona erdi.
Ahıska kentine yakın Orpolo askeri üssünde düzenlenen resmi törene, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, Savunma Bakanı Levan İzoria ile diplomatlar ve diğer yetkililer katıldı.
Zurabişvili burada yaptığı konuşmada, tatbikatın, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu yolunda atılan bir adım olduğunu belirterek, "Bugün biz seçtiğimiz yola sadık kaldığımızı bir kez daha gösteriyoruz. NATO'ya giden yol; küresel barışa, bölgesel istikrara, güvenliğe doğru giden bir yoldur." dedi.
Başbakan Bakhtadze de bu tür tatbikatların düzenlenmesiyle ülkesinin NATO'ya daha da yaklaştığını söyledi.
Törende tank, zırhlı araçlar ve özel kuvvetlerin katılımıyla gösteri tatbikatı da düzenlendi.
Türkiye, ABD, Gürcistan, Letonya, Litvanya, İngiltere, Polonya, Norveç, Belçika, Bulgaristan, Ukrayna, Karadağ, Romanya ve Yunanistan'dan 3 bin askerin katıldığı tatbikat, 27 Temmuz'da başlamıştı.
Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:20 Kaynak: AA
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