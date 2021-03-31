Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi - Son Dakika

Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

31.03.2021 21:33
Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi, System.String[]

Meclis'te Güvenlik Soruşturması teklifi görüşmelerinde iktidar yeterli çoğunluğu sağlayamadı, teklifin maddelerine geçilmesi reddedildi. Muhalefet teklifin 1 yıl getirilemeyeceğini savunuyor.

Memuriyete girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması getiren teklifin maddelerine geçiş için oylama yapıldı. Teklif muhalefet partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. AK Parti oylamaya itiraz etti. Gruplar arasında uzlaşma sağlanamayınca Genel Kurul kapandı.

Meclis Genel Kurulu'nda Güvenlik Soruşturması teklifinin genel üzerindeki görüşmeleri bittikten sonra maddelere geçiş için oylama yapıldı. Meclis Başkanvekili Haydar Akar, "kabul edilmemiştir" diyerek oturuma ara verdi. Yaklaşık 2 saat süren arada grup başkanvekilleri arasında uzun tartışmalar yapıldı. Tartışmalar sonuçlanmayınca Genel Kurul kapatıldı.

"AK PARTİ VE MHP MİLLETVEKİLLERİ ŞAŞKIN"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, oylama sonucuyla ilgili sosyal medya hesabından "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi" muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri şaşkın..." paylaşımı yaptı.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da teklifin muhalefet milletvekillerin oylarıyla düştüğünü söyledi, "Beğenmediğim seçimi tekrar ederim demeyi alışkanlık haline getiren AKP- MHP bu kez de Meclis'teki oylamayı; vekilleriyle, Meclis Başkanı ile baskı kurarak tekrar ettirmek istiyor. Ne yapacaksınız, Meclis'e de mi kayyum atayacaksınız?" tepkisi gösterdi.

"TEKLİF 1 YIL GETİRİLEMEZ"

Oylama sırasında Genel Kurul'da yeterli çoğunlukta bulunmayan AK Partililer oylamanın tekrar yapılmasını istedi. Ancak uzlaşma arayışından sonuç çıkmadı. Muhalefet reddedilen teklifin 1 yıl getirilemeyeceğini ileri sürüyor. Tartışmanın yarın yapılacak Genel Kurul'da devam etmesi bekleniyor.

Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

GENEL KURUL KARARI BİLDİRMEDİ

Öte yandan tekliflerinin reddini anlık geçen TBMM Genel Kurulu'nun sosyal medya hesabı, bu kez ret kararını bildirmedi. Teklifin reddine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması dikkati çekti.

Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

Meclis Genel Kurulu, AK Parti, Memur, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi - Son Dakika


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