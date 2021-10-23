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Son dakika: 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika: 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu

23.10.2021 14:51

Son dakika habere göre 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, mezarlık yanında bulunan bir otomobil içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, mezarlık yanında bulunan bir otomobil içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan Gebze merkez mezarlığı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ACZ 459 Renault marka bir otomobilde hareketsizce bir gencin olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içindeki 19 yaşındaki Burak Uçar'ın öldüğünü tespit etti. İlk incelemede silahla vurulmuş halde bulunan gencin intihar ettiğini tespit eden polis ekipleri, olay hakkında araştırma başlattı.

Son dakika: 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Son dakika: 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Son dakika: 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Son dakika: 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Son dakika: 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Son dakika: 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu

Fatih Sultan Mehmet, Otomobil, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu - Son Dakika


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